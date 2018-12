Richarlyson acerta com time da terceira divisão do Paulista

Filho de Lela, ídolo do Noroeste nos anos 80, o meia Richarlyson é o novo reforço do clube de Bauru (SP) para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 - a terceira divisão estadual -, em 2019. Ele foi apresentado ao elenco e fez o seu primeiro treinamento nesta sexta-feira.

Richarlyson traz ao Noroeste um vitorioso e invejável currículo no futebol, a começar pelo título de campeão paulista com o Ituano, em 2002. Depois, no São Paulo, sagrou-se campeão do Mundial de Clubes da Fifa, em 2005, e foi tricampeão brasileiro entre 2006 e 2008. No Atlético-MG, foi bicampeão mineiro, em 2012 e 2013, e campeão da Copa Libertadores de 2013, ao lado do irmão Alecsandro e de Ronaldinho Gaúcho.

Richarlyson também defendeu a seleção brasileira em 2008, como titular, sob o comando do técnico Dunga. O atleta, em grande forma física, com residência fixa em Bauru há anos, completará 36 anos na próxima quinta-feira.

O presidente Estevan Pegoraro destaca que Richarlyson recusou propostas de outros clubes e vai defender o Noroeste para escrever a sua história com a mesma camisa e no mesmo estádio onde seu pai se tornou ídolo. Craque da ponta direita, Lela foi revelado e se destacou no Noroeste. Só depois foi para o Coritiba, onde sagrou-se campeão brasileiro em 1985.

Outro objetivo do presidente, que fica para um futuro próximo, é de trazer ao Noroeste o centroavante e irmão Alecsandro, atualmente no Coritiba.