Richarlyson, de saída do São Paulo, ofendeu juiz A expulsão desnecessária contra o Fluminense significou o fim da linha para Richarlyson no São Paulo. Para complicar sua situação no clube, o jogador ainda teria xingado o árbitro de "viado", segundo relatou Héber Roberto Lopes na súmula da partida contra o Fluminense. A expulsão foi no segundo tempo, quando o jogo estava 1 a 1.