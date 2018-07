Rio-2016 abre na quinta-feira inscrições para 70 mil voluntários

O Comitê Organizador Rio-2016 abre, nesta quinta-feira, o processo de seleção para o recrutamento de 70 mil voluntários para trabalhar em diversas áreas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. As inscrições serão online, e vão até o dia 15 de novembro.

Segundo Flavia Fontes, gerente do programa de voluntariado do Comitê Organizador, são requisitos obrigatórios que o candidato tenha 18 anos completos em 2016, ensino fundamental e disponibilidade para, no mínimo, dez dias de trabalho. "Fora isso, queremos pessoas com muita vontade, alegria e comprometimento", explica.

Serão nove grande áreas de atuação. A que terá o maior número de vagas - 30 mil - é a de atendimento ao público. "Eles são a cara dos Jogos, o porto seguro de quem vai trabalhar e assistir aos Jogos", diz Flavia. As outras áreas são: esporte, tecnologia da informação, saúde, produção de cerimônias, apoio operacional, imprensa e comunicação, e protocolo e línguas.

Nesta primeira etapa, o candidato deve entrar no site de inscrições ( www.rio2016.com/voluntarios ), criar um login e preencher um formulário. "Queremos conhecer um pouco mais a pessoa, se ela já foi voluntária, se tem conhecimento de idiomas, e qual a área de atuação pretendida."

Para os candidatos brasileiros, é necessário ter um número de CPF válido; no caso de estrangeiros, será preciso fornecer o número do passaporte e comprovar nível básico de domínio da língua portuguesa. O futuro voluntário também deve indicar onde pretende ficar baseado, afinal, serão abertas vagas não só para o Rio, mas para as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Salvador, sedes da competição de futebol.

Após a inscrição, será aplicada uma dinâmica online - um simulador de como é ser voluntário - e um teste de nivelamento de idiomas. "A partir daí, começaremos a separar os candidatos por área", explica Flavia. Após essa primeira seleção, as entrevistas - que serão presenciais - começam no fim de fevereiro de 2015. O contato entre candidatos e organizadores poderá ser feito em oito centros de seleção espalhados pelo País. As primeiras cartas de aprovação serão enviadas já no ano que vem, recrutando voluntários já para os eventos-teste.

Dentre as 70 mil vagas, a maioria (45 mil) é para os Jogos Olímpicos, que serão disputados entre os dias 5 e 21 de agosto. Para os Jogos Paralímpicos, de 7 a 18 de setembro de 2016, serão outras 25 mil vagas. Nada impede que o voluntário esteja presente em ambos os torneios, opção que deve ser declarada no formulário de inscrição. Os organizadores esperam que 30% dos voluntários da Olimpíada participem, também, da Paralimpíada.

Os candidatos terão de custear o transporte até a cidade em que trabalhará e a hospedagem no período de eventos-teste e dos Jogos. A organização fornecerá alimentação nos dias trabalhados, uniforme e transporte na sede durante o período dos Jogos.

CALENDÁRIO

2014: inscrições online (de 28 de agosto a 15 de novembro) e teste de valores e de idiomas.

2015: fase de entrevistas (presencial), início das aprovações no processo seletivo, treinamento (presencial e por e-learning) e participação dos primeiros aprovados em eventos-teste.

2016: finalização de aprovações no processo seletivo, treinamento (presencial e por e-learning) e participação em eventos-teste.