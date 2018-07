Rio-2016 aposta em aplicativo para engajar turismo sustentável

Um aplicativo para celulares e tablets é umas das apostas do Comitê Rio-2016 para fazer com que turistas e cariocas ajam de forma sustentável durante os Jogos Olímpicos do próximo ano. Nesta quinta-feira, Dia do Consumo Consciente, a entidade apresentou oficialmente o apoio à campanha Passaporte Verde, um projeto do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) que promove o turismo sustentável.

O aplicativo Passaporte Verde já pode ser baixado gratuitamente nas plataformas móveis. Ele já foi utilizado durante a Copa do Mundo e vem recebendo atualizações visando a Olimpíada. O programa apresenta dicas de roteiros que incluem locais que agem de forma sustentável, além de sugerir aos usuários formas ecologicamente corretas de agir. Durante os Jogos do Rio, o aplicativo também terá uma espécie de gincana, na qual os usuários serão convidados a participar de eventos e cumprir metas no Rio.

Além do aplicativo, há também um site (passaporteverde.org.br), que traz as mesmas informações e material para download. A plataforma também conta com uma área voltada a estabelecimentos comerciais, que estão sendo convidados pelo PNUMA ou que se oferecem para participar.

"A gente irá capacitar os estabelecimentos para colocarem dados ao longo do ano. Ao final, vamos ter um relatório, um retrato, em relação à efetividade da campanha. A gente já viu, durante a Copa, um bom resultado, principalmente na questão da água. Alguns hotéis em Salvador apresentaram uma redução de 30% na conta da água", exemplificou Fernando Sousa, consultor de Turismo Sustentável do PNUMA.

"Vamos sugerir estabelecimentos que compram de maneira sustentável, oferecem produtos orgânicos, de pequenos produtores, que valorizam a cultura local. A ideia não é certificar: a escolha é voluntária, e cada um vai definir suas metas", afirmou Denise Hamú, representante do PNUMA no Brasil.

"É uma honra muito grande para nós ter essa parceira com o PNUMA, um órgão das Nações Unidas, e que em sua recente Assembleia Geral deu um destaque enorme à sustentabilidade. O Comitê Olímpico Internacional, por sua vez, tem um de seus mais importante pilares a sustentabilidade", destacou Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Rio-2016. "Para nós é muito importante e motivo de muito orgulho essa parceria, porque não queremos apenas trazer turistas, queremos que levem esses costumes."