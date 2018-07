Rio-2016 recebe 1,2 milhão de solicitações de ingressos em 7 dias

Uma semana após a abertura da venda de ingressos, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro já contabilizam 1,2 milhão de solicitações de bilhetes. A procura atinge todas as 42 modalidades, sendo que vôlei, futebol e basquete lideram o ranking de interesse. Os pedidos partem de todos os estados do País, além do Distrito Federal.

A maior procura por ingressos vem do Rio, sede do evento, e os outros cinco estados que serão subsedes do torneio de futebol vêm logo na sequência. Destes, São Paulo é o segundo com mais solicitações de entradas. Dentre os pedidos, 80% foram feitos mediante compra parcelada. É a primeira vez nos Jogos Olímpicos que existe essa possibilidade que, de acordo com o Comitê Rio-2016, "atende à cultura do brasileiro".

O parcelamento dos bilhetes só pode ser feito nesta fase de vendas, que acontece até o dia 30 de abril. Nesta etapa, porém, o pedido não é garantia de compra, já que haverá sorteio caso o número de pedidos ultrapasse o número de lugares oferecidos.

Do total de 7,5 milhões de ingressos colocados à venda, mais da metade (3,8 milhões) estão sendo comercializados a preços populares, de até R$ 70. Algumas sessões têm entradas a partir de R$ 40, incluindo a final da maratona aquática.

Confira o ranking de solicitações de ingressos por estado:

1º - Rio de Janeiro

2º - São Paulo

3º - Distrito Federal

4º - Minas Gerais

5º - Amazonas

6º - Bahia

7º - Paraná

8º - Rio Grande do Sul

9º - Espírito Santo

10º - Santa Catarina

Ranking de solicitações por modalidade:

1º - Vôlei

2º - Futebol

3º - Basquete

4º - Ginástica Artística

5º - Natação

6º - Atletismo

7º - Tênis

8º - Vôlei de Praia

9º - Judô

10º - Handebol