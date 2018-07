Rio 2016 tem inscrições para voluntários prorrogadas

O Comitê Organizador dos Jogos do Rio anunciou nesta sexta-feira que prorrogou até o próximo dia 15 de dezembro o prazo para inscrições no Programa de Voluntários dos Jogos Olímpicos. O grande número de interessados em trabalhar no grande evento motivou a organização a ampliar o período de inscrições em um mês, sendo que serão selecionadas 70 mil pessoas neste processo.

De acordo com o comitê, mais de 160 mil pessoas de mais de 180 países já se inscreveram. "Tivemos um aumento significativo de inscrições nas últimas semanas. Foram vários pedidos de prorrogação da data. Percebemos que ainda há muitos interessados que não se inscreveram. Decidimos então estender o prazo até 15 de dezembro para que todos tenham a oportunidade de participar. Essa é a última chance", afirmou Flavia Fontes, gerente do Programa de Voluntários da Olimpíada de 2016.

Para poder se inscrever, o candidato a voluntário precisa ter no mínimo 18 anos completados até fevereiro de 2016 e disponibilidade mínima de dez dias para atuar durante os Jogos Olímpicos ou Paralímpicos do Rio. Os escolhidos serão distribuídos em mais de 500 funções divididas em nove áreas de atuação: atendimento ao público, esportes, imprensa e comunicação, apoio operacional, produção de cerimônias, protocolo e idiomas, serviços de saúde, tecnologia e transportes.

Para poderem atuar na Olimpíada, os voluntários selecionados vão ganhar um curso online de inglês por um ano, além de treinamento específico para a função e sobre o esporte e as instalações em que atuarão. Eles também receberão um uniforme completo, alimentação e transporte para os dias de trabalho.

A inscrição no processo de seleção para o programa poder ser feita por meio do site www.rio2016.com/voluntarios ou por meio do telefone 3004-2016, com ligação local de qualquer estado do Brasil.

"Estamos muito satisfeitos com a diversidade no Programa", disse Flavia Pontes, ao comentar o fato de que pessoas de diferentes níveis manifestaram interesse em se inscrever. Segundo o Comitê Organizador da Olimpíada, entre os brasileiros inscritos 85% deles estudam ou trabalham e há candidatos que possuem desde o ensino fundamental até doutorado.