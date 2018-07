Rio admite que Maracanã corre risco de ficar mais caro

Indagado sobre a possibilidade de o gasto com o estádio aumentar, respondeu: "De repente, pode ser que sim, mas acredito que não. Estamos há muito tempo debatendo."

Ícaro Moreno disse que, depois do dia 15, "se as premissas e os projetos dos estádios estiverem ok", a Fifa não vai exigir alterações. De acordo com ele, o caderno de encargos saiu em março e a Fifa vem discutindo questões como a colocação de cadeiras, o ar-condicionado, e a nova grama do Maracanã.

Há também ajustes sobre o fluxo dos torcedores no estádio, a fim de torná-lo mais dinâmico. O custo inicial do Maracanã era de R$ 600 milhões.