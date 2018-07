Rio anuncia novo patrocinador para Olimpíada de 2016

RIO - O Comitê Organizador da Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016 anunciou nesta quarta-feira mais um patrocinador. Trata-se da indústria automobilística japonesa Nissan, que, desta forma, tornou-se o quinto parceiro oficial dos Jogos. O novo acordo foi comemorado pelo presidente do comitê, Carlos Arthur Nuzman.

"Estou muito feliz com essa conquista histórica. Essa parceria reflete o valor da marca Rio 2016 e a força e atratividade do mercado consumidor brasileiro. Por reconhecer esse cenário, ao fim de seis meses de negociações com candidatos, a Nissan apresentou uma proposta com um mix consistente de produtos, serviços e aporte financeiro que demonstrou sua vontade de associação com os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, provando ser o parceiro ideal nesta categoria", declarou.

Com a nova parceria, a Nissan será responsável pelo fornecimento de cerca de 4.500 veículos para transporte de atletas, oficiais técnicos, mídia, equipes operacionais, comitês olímpicos nacionais, federações esportivas internacionais, integrantes do Comitê Olímpico Internacional (COI) e parceiros comerciais.

A patrocinadora ainda assumiu o compromisso de colaborar no processo de evolução da operação dos Jogos, através de serviços, como o treinamento de motoristas e o auxílio na logística do evento.

Assim, a Nissan tornou-se o quinto parceiro nível 1, o de patrocinadores oficiais, da Olimpíada. Além dela, estão nesta lista Bradesco, Bradesco Seguros, Claro e Embratel. Há ainda um patrocínio de nível 2, que corresponde a apoio, por parte da Ernst & Young Terco.