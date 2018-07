Rio de Janeiro recebe etapa feminina do Circuito Mundial de Surfe

Começa nesta sexta-feira, dia 20, a etapa do Rio de Janeiro do Qualifying Series (QS) - a Divisão de Acesso - do Circuito Mundial feminino da Liga Mundial de Surfe (WSL). As brasileiras Silvana Lima, Chloé Calmon e Nicole Pacelli são destaques da competição, que tem previsão de início às 8h, no Posto 3 da Barra da Tijuca.

A etapa receberá três fases do QS 1500 e terá disputa de títulos em outras quatro categorias: Sub-16, Stand Up Paddle e definirá as campeãs brasileiras do Pro Junior Sub-20 e do Longboard. A competição também valerá pontos para o ranking sul-americano da WSL.

Atual campeã mundial do QS, Silvana Lima comentou sobre sua vitória inédita na etapa de Trestles no Circuito Mundial de Surfe. “Estou muito feliz, pois havia sete anos não conseguia nem fazer um pódio no CT. Minha última vitória tinha sido no Peru em 2010, então meu foco esse ano era fazer uma final”. Com essa conquista e outros bons resultados no ano, Silvana lidera o ranking de 2017.

Número 1 do Longboard, Chloé Calmon afirmou que competir no Rio é um momento especial. Desde 2009 a cidade não sediava uma etapa da categoria. “Eu já estou há 9 anos no Circuito Mundial e nos últimos 6 anos, todas as competições que eu participei foram fora do Brasil, então acho que será muito especial competir em casa, com a presença da minha família e meus amigos”.

Já a campeã de Stand Up Paddle (SUP), Nicole Pacelli, destacou a importância das três categorias estarem reunidas no mesmo evento. “É a primeira vez no Brasil que todas as modalidades estão juntas, ainda mais só feminina, sem o masculino”.

A “perna” sul-americana do Circuito ainda terá provas na Argentina, no Peru e no Chile. A etapa do Rio de Janeiro do QS vai até o domingo, dia 22.

PROGRAMAÇÃO DA SEXTA-FEIRA NO NEUTROX WEEKEND (Sujeita à alterações):

8h: QS 1500 – Primeira Fase – 2 baterias de 25 minutos

8h50: QS 1500 – Segunda Fase – 8 baterias de 25 minutos

12h10: QS 1500 – Terceira Fase – 4 baterias de 25 minutos

13h50: Pro Junior – Primeira Fase – 4 baterias de 20 minutos

15h10: Longboard – Primeira Fase – 4 baterias de 20 minutos

16h30: Término das competições na sexta-feira

SÁBADO – 21 DE OUTUBRO:

8h: QS 1500 – Quartas de Final – 4 baterias de 25 minutos

9h40: Pro Junior – Segunda Fase – 4 baterias de 20 minutos

11h00: Longboard – Semifinais – 2 baterias de 20 minutos

11h40: SUP Wave – Semifinais – 2 baterias de 20 minutos

12h20: Sub-16 – Primeira Fase – 3 baterias de 15 minutos

13h05: Sub-16 – Semifinais – 2 baterias de 15 minutos

13h35: Término das competições no sábado

DOMINGO – 22 DE OUTUBRO:

8h: Pro Junior – Semifinais – 2 baterias de 20 minutos

8h40: QS 1500 – Semifinais – 2 baterias de 25 minutos

9h20: Final Sub-16 – bateria de 20 minutos

9h40: Final SUP Wave – bateria de 25 minutos

10h05: Final Pro Junior – bateria de 25 minutos

10h30: Final Longboard – bateria de 25 minutos

10h55: Final QS 1500 – bateria de 30 minutos

11h30: Cerimônia de premiação no pódio