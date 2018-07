Rio de Janeiro sediará Mundial de Canoagem em 2013

Em reunião em Paris nesta sexta-feira, o presidente da CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem), João Tomasini Schwertner foi comunicado também que o Brasil será sede, em 2015, do Mundial da Junior de Canoagem Slalom, no Canal Itaipu, em Foz do Iguaçu.

"Esta é outra importante conquista da canoagem brasileira. Temos trabalhado muito para transformar o Brasil numa das grandes potências da canoagem mundial e certamente sediar dois eventos como estes engrandece ainda mais nossos esforços", ressalta Tomasini. O Brasil nunca conquistou medalhas olímpicas na canoagem, que terá 16 provas em Londres - quatro no Slalom, 12 na velocidade.

O Mundial de Canoagem de Velocidade será realizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, local que também receberá a modalidade nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Ali, no início desde mês de abril, aconteceu o Campeonato Sul-Americano de Velocidade. O Canal Itaipu, localizado nas dependências da Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, já recebeu o Campeonato Mundial de Canoagem Slalom em 2007.