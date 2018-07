Rio despacha São Bernardo e garante vaga na semi

A Superliga Masculina de Vôlei tem o seu primeiro semifinalista. É o RJX, do Rio, que conseguiu fechar a série de melhor de três partidas contra o São Bernardo por 2 a 0, ontem. O time carioca venceu fora de casa por 3 sets a 0 (25/18, 25/19 e 25/15). A equipe enfrentará o vencedor do confronto entre Medley/Campinas e Minas. O time mineiro está em vantagem e se classifica se vencer amanhã em Belo Horizonte.

Para o levantador Bruninho a facilidade da classificação do RJX foi consequência da concentração. "A gente se preparou para uma pedreira. No ano passado eles (São Bernardo) quase foram a zebra do campeonato como oitavo e quase eliminando o primeiro colocado", disse Bruinho. Dante também ficou satisfeito. "O jogo foi tranquilo porque fizemos em cima de saque e bloqueio."

Do outro lado, o reconhecimento pela derrota. "A gente tentou mudar a estratégia em relação ao jogo passado mas eles apresentaram uma contra. Apesar da derrota, estivemos melhor do que no jogo passado", disse o oposto Joel, do São Bernardo. "Quase não deixaram a gente jogar o tempo todo", admitiu o técnico do time do ABC, Rubinho, que agora aguarda uma definição sobre o futuro da equipe, que precisará de um patrocinador forte para a próxima temporada. "A gente está trabalhando full time para resolver essa questão."

Hoje pode sair um novo semifinalista. O Sada Cruzeiro venceu o primeiro jogo contra o Volta Redonda e só precisa de mais uma vitória, às 18h45, em Volta Redonda para se garantir na próxima fase. O vencedor da série pega o ganhador do confronto entre Canoas e Sesi, que jogam na quinta-feira em Canoas (RS).