Rio inicia construção da Vila Olímpica ainda neste mês

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, assinou nesta quinta-feira contrato com a construtora Carvalho Hosken para iniciar ainda neste mês as obras da Vila Olímpica para os Jogos de 2016, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. O custo para erguer a moradia dos atletas, com 2.448 apartamentos de três e quatro quartos divididos em 34 prédios de 12 andares cada, é de pelo menos R$ 1 bilhão, que deve ser financiado pela Caixa Econômica Federal.

"Nunca antes na história da Olimpíada se começou a construção da Vila Olímpica com tanta antecedência. Até o fim do ano vamos começar a construção e poderemos mostrar isso ao presidente do Comitê Olímpico Internacional (o belga Jacques Rogge irá ao Rio para acompanhar o lançamento da logomarca da Olimpíada no dia 31 de dezembro)", disse o prefeito.

"Estamos dando início à obra agora por diversas razões. Temos um grande trabalho de infraestrutura para fazer e a Vila precisa ser entregue em dezembro de 2015. Além da construção dos prédios, vamos cuidar de outras questões como redes de água e esgoto, luz, telefone, paisagismo, entre outros", comentou o presidente da construtora, Carlos Carvalho.

Ainda nesta quinta-feira, o prefeito do Rio participou de cerimônia que marcou o início da construção do Parque Olímpico Cidade do Rock, também na Barra da Tijuca, que vai consumir R$ 37 milhões dos cofres públicos. O local será inaugurado ano que vem com a realização do Rock in Rio e, durante a Olimpíada de 2016, servirá como área de lazer para os atletas.