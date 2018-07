Rio lança edital de projeto do Complexo Esportivo de Deodoro para 2016 RIO - O Governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou nesta sexta-feira o edital de concorrência para a formulação do projeto de adequação do Complexo Esportivo de Deodoro, na zona oeste do Rio, para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016.