Rio reafirma data de entrega do Maracanã: 15 de abril

RIO - O torcedor que conta os dias para a reabertura do Maracanã pode marcar no calendário. O estádio vai ter seu primeiro jogo depois da reforma ainda na segunda quinzena de abril. Ao contrário de relatos que apontavam novo atraso nas obras, a Secretaria de Obras do Estado do Rio e a Emop (Empresa estadual de obras públicas) reafirmaram que o estádio e a região intramuros (estimada em quase R$ 18 milhões) estarão prontos em 15 de abril, como divulgado pela Fifa em novembro.

Serão dois jogos-teste - um em abril, outro em maio - antes da entrega do Maracanã para a gestão da Fifa, no dia 24 de maio, e não em 28 de maio, como chegou a ser veiculado.

Tais jogos vão apontar possíveis falhas a tempo de que os ajustes necessários sejam efetuados antes da Copa das Confederações, cujo primeiro jogo no Maracanã será dia 16 de junho, entre México e Itália.

A data de 24 de maio sempre esteve prevista em contrato e trata-se do período de 20 dias em que a Fifa e o COL (Comitê Organizador Local) assumem o controle do estádio para a implementação de medidas operacionais.

"No mês de abril estarão finalizadas as obras internas, incluindo arquibancadas (cadeiras), cobertura, gramado, vestiários, bares, pisos, banheiros, camarotes, além das obras intramuros, de iluminação e pavimentação, gradis e bilheterias. A obra completa possibilitará o primeiro evento-teste, também em abril, e um segundo, no mês de maio", explica a nota da Emop.

No entanto, desde 2011 os responsáveis pela obra de adequação do Maracanã para os megaeventos estipulavam que no dia 28 de fevereiro o estádio estaria pronto para ser inaugurado. Tal previsão foi mantida até agosto do ano passado, quando ainda se prometia que a nova cobertura seria completamente erguida até novembro. A lona que vai cobrir a quase totalidade dos assentos ainda não foi içada.

O cronograma previa o começo do trabalho de colocação da estrutura necessária para a instalação da cobertura para outubro, o que só foi feito no fim do ano passado. A assessoria de comunicação da Emop informou ao Estado que entre os dias 15 e 18 a nova cobertura será erguida.

A Emop também garantiu que em 28 de fevereiro o Maracanã - o estádio em si, sem contar sua área externa - estará muito próximo de 100% de conclusão e os jornalistas serão convidados a visitar o local.

Em nota, a Fifa se manifestou: "O prazo - fim de maio de 2013 - é relativo à entrega do estádio à FIFA e ao COL. Esta data não foi modificada e é padrão para as seis sedes da Copa das Confederações da FIFA conforme contrato assinado em 2007. No dia 8 de novembro (...) o prazo de conclusão das obras foi estendido de dezembro de 2012 para 15 de abril de 2013. (...) Desde então, esse prazo permanece o mesmo".