Rio recebe comitê de Londres para troca de informações

Por quatro dias, grupos vão discutir no Rio de Janeiro temas específicos relacionados aos Jogos. Logo na sessão de abertura do Debriefing, o coordenador do Comitê Londres 2012, Denis Osvald, enfatizou que o sucesso de uma Olimpíada está diretamente ligado à competitividade do país-sede e tratou de deixar seu recado para os brasileiros. "O brilho das equipes locais contribui demais para a grandiosidade dos Jogos. Vou logo dizendo isso para meus colegas do Brasil, que eles preparem bem seus atletas".

Descontraído, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, deixou no ar uma leve alfinetada na Fifa por causa de alguns percalços com relação à organização da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. "Nosso país vai receber nos próximos anos vários eventos muito importantes. Sem entrar em detalhes, o COI é a única entidade que tem se mostrado altamente profissional", declarou.

A entidade que comanda o futebol internacional não tinha nada que ver com o evento, mas acabou citada depois da fala de Eduardo Paes, em algumas rodas de conversa entre autoridades. Para Carlos Arthur Nuzman, anfitrião do encontro, o projeto Rio 2016 "está ganhando força e vai aos poucos transformando o Rio e o Brasil".

A solenidade deste sábado ocorreu em um hotel da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Não houve entrevistas. Neste domingo, uma comitiva do COI e dos comitês britânico e brasileiro vai ao Engenhão para ver Fluminense x Cruzeiro. Antes, pela manhã, já dão início às discussões temáticas.