Rio vence Pinheiros e retoma a liderança

ontem o Pinheiros por 3 a 0 (25/20, 25/17 e 25/19) e voltou à liderança da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe carioca havia perdido o primeiro

lugar da competição na sexta-feira, quando o Vôlei Futuro venceu o Osasco por 3 a 2 e assumiu a ponta com 23 pontos. Mas, com a vitória de ontem, a oitava na competição, o Rio de Janeiro voltou a ser líder, com 24 pontos. No masculino, o líder é o Vôlei Futuro (22 pontos) que superou o Sesi, por 3 sets a 1 (25/22, 25/21, 18/25 e 25/18), na sexta-feira, jogando em São Paulo.