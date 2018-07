Rio vence Sesi e define sábado vaga na semi

Ontem, um inspiradíssimo Dante, do Rio de Janeiro, foi o principal fator da derrota paulista, em jogo equilibrado do começo ao fim, sem que nenhum dos times abrisse boa vantagem no placar.

No outro jogo dos playoffs, que terminou na madrugada de ontem, o Florianópolis bateu, em casa, o Minas de virada por 3 a 2 (25/27, 25/17, 24/26, 25/20 e 15/8), em 2h31 de partida.

Meninas do Sesi vão bem. A equipe feminina do Sesi, que estreou neste ano na Superliga Feminina, está dando trabalho ao Minas nas quartas de final da competição. No primeiro jogo, as mineiras precisaram do tie-break para vencer em casa. Ontem, em São Paulo, as paulistas venceram por 3 a 0 (25/21, 27/25 e 25/23) e provocaram um terceiro jogo na noite da próxima terça-feira, às 21 horas, em Belo Horizonte.