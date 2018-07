Rio volta a receber etapa do vôlei de praia nacional

Outra novidade para a temporada de 2011 é que a disputa do campeonato Sub-21 acontecerá nas mesmas 12 sedes do Circuito Nacional, em datas próximas, como parte de uma estratégia para valorizar novos talentos e preparar os jogadores brasileiros para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Assim, o calendário do Circuito Nacional começa no dia 12 de janeiro, em Vitória (ES). O Rio recebe logo a segunda etapa, a partir de 26 de janeiro, enquanto o encerramento da temporada será em Fortaleza, no dia 11 de dezembro. As outras sedes da competição são Guarujá (SP), Curitiba, Camboriú (SC), Santa Maria (RS), Salvador, Aracaju, Maceió, Recife e João Pessoa.