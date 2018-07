Rio/2016 minimiza denúncia sobre empresa de ingressos

O presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, procurou não demonstrar preocupação com o fato de que a CTS Eventim - empresa alemã que venceu a concorrência para a venda de ingressos dos Jogos Olímpicos - estar sendo investigada por suspeita de irregularidades em contratos da Copa do Mundo de 2006. Para Nuzman, "já se passaram oito anos" e o Comitê Rio "não faz papel de polícia".

A reportagem revelou nesta quarta-feira que o CEO da empresa, Klaus-Peter Schulenberg, está sendo investigado em Munique. A suspeita é de que ele teria fechado um acordo com o ex-diretor da Federação Alemã de Futebol, Willi Behr. Pelo entendimento do Ministério Público daquele país, a CTS Eventim ficaria com o contrato para a Copa de 2006, avaliado em 270 milhões de euros, e, em troca, 52 mil ingressos seriam comercializados no mercado negro, com lucros milionários.

Ainda na manha desta quarta-feira, logo após assinar o contrato de parceria com a empresa chinesa 361º - que será responsável pelo fornecimento de mais de 100 mil uniformes para voluntários e equipe técnica da Olimpíada do Rio -, Nuzman minimizou a investigação alemã.

"Oficialmente, nós não sabemos de nada. A concorrência (para a venda de ingressos) foi feita com toda a documentação. A Copa do Mundo da Alemanha foi em 2006, então nós estamos falando aí de oito anos, e se até hoje eles não apresentaram a nós qualquer questão, nós imaginamos que não tenha qualquer problema de nós seguirmos", disse o presidente do Comitê.