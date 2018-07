Rio/2016 poderá ter até duas novas sedes para jogos de futebol

"Há um entendimento geral de que há riscos, e por isso se está tentando. Uma cidade (a mais) com certeza, não sei se duas. Nós sabemos que as semifinais e finais serão no Rio. Pode ser que tenha mais uma, mas aí já é palpite do que pode acontecer", considerou o dirigente.

As disputas de futebol no Rio serão realizadas no Maracanã. A inclusão também do Engenhão é uma possibilidade, mas remota. O estádio já sediará as provas de atletismo. São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Salvador foram as outras cidades anunciadas anteriormente como sedes do futebol na Olimpíada.

Caso haja o acréscimo de uma ou mesmo duas cidades, elas serão escolhidas entre as outras sete que sediaram a Copa do Mundo. E, segundo Nuzman, elas já demonstraram interesse. "Há muitas cidades interessadas, mas vamos ter que negociar com elas as condições se tivermos que fazer, mas sempre em conjunto com a Fifa e a CBF."

Na segunda-feira, o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, disse que a capital gaúcha gostaria de ser uma das novas sedes - o Beira-Rio abrigou cinco jogos da Copa do Mundo -, mas revelou temor porque soube que "o caderno de encargos é muito pesado". Sobre isso, Nuzman desconversou.

"O estádio, sendo da Copa, nos dá certeza de que estará em condições. Tanto o campo quanto o estádio terão condições. Na hora em que forem distribuído os grupos, que é masculino e feminino, a Fifa vai estabelecer isso de acordo com o que cada cidade oferece", declarou o presidente do Comitê.

MUDANÇA

O Comitê Rio informou nesta quinta-feira que a prova de ciclismo contra o relógio dos Jogos, prevista para ocorrer no Aterro do Flamengo, mudou de local. A largada será na praça Tim Maia, no Pontal da praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste.