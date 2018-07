Rio/2016 usará forças públicas de segurança dentro das instalações

O secretário executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Leyser, revelou no início da tarde desta segunda-feira que o governo federal decidiu empregar as forças públicas de segurança no interior das instalações dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

"A ideia é utilizar as forças públicas, que já têm o salário custeado. Queremos evitar a experiência de Londres", afirmou o secretário, em referência ao imbróglio no sistema de segurança ocorrido na Olimpíada de 2012.

Na ocasião, a empresa particular contratada para manter a paz do evento afirmou que não seria capaz de realizar o serviço. Coube às forças armadas inglesas garantirem a segurança do megaevento. Leyser afirmou que a decisão foi tomada na sexta-feira passada em reunião em Brasília, e que a maneira como será aplicada ainda passará por avaliação conjunta das esferas de governo.