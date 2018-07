Riquelme conversa com Bianchi antes de dar sua resposta ao Palmeiras

SÃO PAULO - O sonho do Palmeiras de contratar o meia Riquelme nunca esteve tão vivo, mas para se tornar realidade é preciso torcer para que dois amigos de longa data não consigam se entender. Uma conversa entre o meia e o técnico Carlos Bianchi, que nesta segunda-feira acertou seu retorno ao Boca Juniors, pode sacramentar a permanência do jogador na Argentina e o fim do sonho alviverde.

A diretoria do Palmeiras enviou um e-mail para o irmão do jogador, Sebastian Riquelme, com uma proposta oficial, que já chegou às mãos do atleta e de seu empresário, Daniel Bolotinoff. O meia gostou do que foi oferecido, mas antes de dar uma resposta ao Palmeiras ele pretende conversar com Bianchi para saber sobre suas intenções em contar com ele para a próxima temporada.

Riquelme pediu para suspender seu contrato com o Boca em setembro, alegando que não tinha mais condições físicas de defender o clube que tanto gosta. Entretanto, ele decidiu que não vai mais se aposentar e admite o interesse em jogar no futebol brasileiro. Mas sua amizade com Bianchi pode fazê-lo mudar de ideia novamente. O novo treinador do Boca já disse que gostaria de ter o jogador no time. Para que isso ocorra, é necessário saber suas reais condições físicas. Grêmio, Santos e Cruzeiro também têm interesse no meia, mas correm por fora na briga.

REFORÇO

O Palmeiras pode anunciar nos próximos dias a contratação do zagueiro Román Torres, do Millonarios, da Colômbia. O jogador, de 26 anos, foi indicado pelo técnico Gilson Kleina, que gostou de sua atuação nas partidas contra o Alviverde pela Copa Sul-Americana. O defensor deve assinar um contrato de três anos, mas o presidente do clube colombiano, Felipe Gaitán, pode desistir do negócio e mantê-lo no elenco para a disputa da Copa Libertadores. Nada está certo ainda.

Torres é titular da seleção do Panamá e deve assinar um contrato de três temporadas. Em janeiro, ele chegou a viajar para a Inglaterra para fechar com o Nottingham Forest, mas decidiu voltar por problemas com o idioma. Torres chega para ser um dos dois zagueiros pedidos por Kleina. O argentino Lizandro López, do Arsenal de Sarandi, é outro que interessa, mas com a chegada de Torres, o clube pode desistir dele por causa do excesso de estrangeiros no elenco - cada clube só pode usar apenas três estrangeiros por jogo. Atualmente, o elenco palmeirense tem Barcos e Valdivia. Torres seria o terceiro.