Risco de se ver um time brasileiro ainda menos criativo Até 15 de junho, dia da estreia do Brasil no Mundial, contra a Coreia do Norte, Neymar e Paulo Henrique Ganso vão continuar em destaque no noticiário. Ausentes da seleção por decisão de Dunga, os dois podem perder espaço nas páginas esportivas se o time deslanchar. Ninguém pode prever nada. Até porque a realidade hoje é uma só na "seleção de grupo" de Dunga: Luís Fabiano e Kaká estão contundidos. O primeiro, assim acreditam os otimistas, poderia até fazer o papel de Romário, em 1994, e de Ronaldo, em 2002. Ou seja, ser decisiv0 com gols importantes. Kaká é a referência de um futebol mais refinado numa equipe previsível, que deve atuar como o antiBrasil ? priorizando os contra-ataques e a força física de seus atletas. Imagine um meio com Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano e Ramires. E Grafite no ataque como titular. Se for assim, haja criatividade para arriscar palpites dos jogos do Brasil nos bolões da Copa.