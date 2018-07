Riscos do monopólio

O Campeonato Espanhol é um exemplo. A Liga de las Estrellas chama a atenção e dá a volta ao mundo por apresentar dois clubes extraordinários - Barcelona e Real Madrid. Quem não os admira e inveja que atire a primeira pedra. São poderosos, ricos, charmosos, investem pesado em profissionais em geral bem acima da média. Não é à toa que reúnem seleções, com tantos astros locais e internacionais. Faturam alto.

Repare, porém, que entra ano, sai ano, só ambos brigam pela taça, quando não beliscam também a Copa do Rei. Consequência do poder, do fascínio que exercem, da estrutura de que dispõem, do planejamento. Parabéns! Isso leva a vantagens adicionais e vira uma bola de neve a seu favor. Ficam mais influentes na mesma proporção em que também concentram verbas astronômicas. Para os demais sobram migalhas.

O resultado disso é monopólio (ou duopólio, se preferir). Basta uma olhada nos torneios de 1985 para cá e constatar: o Barça foi campeão 12 vezes, contra 11 do Real Madrid. As exceções ficaram para Atlético de Madrid (1996), La Coruña (2000) e Valencia (vencedor em 2002 e 2004). Virou um campeonato de dois. Legal para as respectivas torcidas, mas monótono, pois muito previsível.

Ainda os números, para quem os aprecia. O Barcelona chegou anteontem, no empate com o Levante que lhe garantiu o título (1 a 1), a 92 pontos em 36 rodadas, marcou 92 gols e sofreu 20. O Real tem 86 pontos, 91 pró e 31 contra. O Valencia, terceiro colocado, marcou 62 gols, levou 43 e acumulou 69 pontos, ou 23 a menos do que o Barça! O Villarreal, na quarta colocação, tem 62 pontos, 53 gols contra 40. Discrepância. Os dois primeiros são extraterrestres. Os outros dois são normais.

Não é muito diferente de Inglaterra, Itália, Portugal e, na história recente, França (com o octo do Lyon). Esses países apresentam duas, três equipes que dividem a hegemonia e a grana. Alguns já se dão conta de que o poderio ilimitado, nesse mundo dos negócios da bola, é bom até certo ponto. Chegará um momento em que haverá esvaziamento de estádios- na Itália já acontece.

Longe de mim defender nivelação por baixo. Quem é competente merece sucesso. A questão é a ganância que cega, que trata de eliminar a concorrência. Uma equação, no fundo, burra, pois sem competidores (no caso de um campeonato) o produto perde valor. O ideal é ter mais participantes fortes, para que desafios sejam superados, para estabelecer novos parâmetros para os times, tanto técnicos quanto comerciais.

No Brasil, por ocorrer fenômeno diverso desse espanhol (desde 1985, a Série A teve 14 campeões diferentes), a expectativa é mais bem distribuída entre clubes e seus torcedores. Com reflexos na audiência, no pay per view, no interesse mesmo pelo torneio. Também por isso tem aumentado seu valor de mercado. Falta melhorar a técnica.

Agora por aqui também há risco de abrir-se abismo entre o poder dos clubes. A negociação individual para garantir exclusividade nos direitos de transmissão de jogos poderá criar castas privilegiados, de 2, 3, times, que receberão muito acima dos demais. Com o tempo, isso tende a resultar no tal monopólio que, passada a euforia, levará a sinuca de bico. Valerá a pena?

No impulso da paixão, o torcedor tem o direito de dizer que pouco se lixa para os concorrentes. No que está certo, pois não precisa pensar com a razão. Mas o futebol é um negócio em que briga restrita a dois ou três leva a desinteresse. Um corintiano pode desejar o desaparecimento do Palmeiras ou do São Paulo. O gremista quer que o Inter se dane, assim como o vascaíno sonha com a implosão do Flamengo. Ok, e se isso acontecer vão gozar da cara de quem?

Monopólio não funciona nesse esporte popular, em que a diversidade - e por extensão a rivalidade - é o que o mantém vivo. Exclusividade em informação é nociva, pois leva ao pensamento único, pasteurizado, que é o sonho de consumo do autoritarismo.