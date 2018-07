Riserva Uno é confirmado como sede do golfe nos Jogos do Rio

A prefeitura do Rio propôs ao Comitê Olímpico Internacional (COI) levar o golfe para o campo a ser construído no condomínio da Barra da Tijuca, apesar de reconhecer que existe uma disputa judicial quanto à posse do local.

Peter Dawson, chefe-executivo da Royal & Ancient (R&A) -- entidade que coordena o golfe mundialmente -- disse que o local foi confirmado pelos organizadores dos Jogos.

"Nas últimas semanas o comitê organizador do Rio e a cidade do Rio confirmam que o Riserva Uno... será o local", disse Dawson a jornalistas na véspera da abertura do 140o Aberto Britânico de Golfe.

"É um local perto da Vila Olímpica e bem perto da praia da Barra. O campo será desenhado por um arquiteto que ainda será determinado. Para ficar pronto a tempo, precisamos escolher o arquiteto, aprovar o projeto e começar a construir no terreno em 2012, para termos tempo de fazer um evento-teste em 2015", afirmou.

O golfe voltará aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro pela primeira vez desde a Olimpíada de 1904 em St Louis.

"O formato permanece o mesmo da proposta olímpica do golfe, que era de 60 homens em uma competição e 60 mulheres em outra, com 72 buracos em disputa", disse Dawson.