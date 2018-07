Ritmo corintiano cai por 'falta de tempo' para treinamentos

Falta de velocistas, como Jorge Henrique e Dentinho, machucados, para puxar o contragolpe. Pressão adversária. Carência na pontaria na hora de marcar os gols. Muitos erros de passes. São vários os motivos apontados pelo Corinthians para determinar a queda de rendimento nas etapas finais dos jogos. Um item engrossa a lista e é revelado pelo preparador físico Eduardo Silva, o Dudu: a falta de treinos.

"Não é fácil só jogar e recuperar, pois a gente até recupera, mas não evolui. O trabalho volta a estaca zero", reconhece Dudu. "Treino é fundamental e será muito importante estes sete dias (de intervalo até o jogo com o Avaí)", festeja.

No desembarque em São Paulo, o volante Elias (foi substituído, cansado) e o capitão William minimizaram uma possível queda de rendimento. Adotaram o discurso que a tática era de esperar o Flamengo para contra-atacar e que não foi o time que perdeu fôlego, mas o crescimento do rival que empurrou o time para trás. Dudu, contudo, reconheceu haver um problema.

"Tudo tem de ser bem analisado, Ninguém gosta (da queda), Mas são vários fatores, tratados internamente. Sabemos quais são e eles estão sendo discutidos", revela, tranquilo.

O Corinthians sofreu, em jogos passados, com o elenco enxuto por causa das suspensos e lesões. Quem tinha condição, foi à exaustão ao atuar duas vezes por semana durante 50 dias. Mas há quem comemore. Ronaldo atuou 90 minutos nas últimas três partidas e deve seguir no time. "É bom tê-lo em todos os jogos e com a sequência, ele tende a melhorar", espera Dudu.