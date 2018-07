Rivais do Brasil vão chegar em cima da hora

Das outras três equipes que compõem o Grupo G, a Coreia do Norte, que o Brasil enfrenta na estreia em 15 de junho, deve ser a primeira a chegar. Como o mistério caracteriza o país, deduz-se que estarão no território do Mundial no início do mês. É que têm marcado um amistoso com a Nigéria, na África. O jogo está programado para dia 4, mas deve passar para dia 6. Seja como for, não será surpresa se na época a Coreia estiver no Zimbábue - lá encerraria a preparação.

Certo mesmo é que atualmente treina na Suíça e lá ficará pelo menos até o dia 29, quando tem partida com o Congo. Antes, na terça-feira, o rival é a Grécia.

A Costa do Marfim só vem para a África do Sul depois do dia 9. Neste dia, tem amistoso contra o Japão, em Nyon, na Suíça. O embarque será na manhã seguinte. Desde segunda-feira os marfinenses se preparam no país europeu. Até domingo, ficam em Montreux. Depois, seguem para Gstaad. Dia 30 dão pulinho na França para encarar o Paraguai.

Portugal esta em Covilhã, interior do país. Só toma o rumo da África dia 6. Até lá, disputa dois amistosos, segunda-feira, contra Cabo Verde, e dia 1.º de junho, contra Camarões. No dia 8, encerra a preparação diante de Moçambique, em Johannesburgo. /A.L.