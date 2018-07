Rivais foram lembrados com xingamentos

Os alviverdes foram atacados com xingamentos: "Vai tomar no c..., Palmeiras", foi o "coro" puxado pelo sambista Thiaguinho, o cantor da festa, com a adesão de vários jogadores. Jorge Henrique lembrou, por mais de uma vez, o rebaixamento do rival à Série B do Campeonato Brasileiro: "Você já caiu, Palmeiras!", afirmava. Emerson Sheik emendou: "Chupa."

Os palmeirenses reagiram no Facebook e também de forma grotesca. Chamaram o cantor de "verme" e fizeram ameaças.

Emerson usou a mesma palavra dirigida ao Palmeiras para devolver a provocação feita por Léo. O santista dissera que "quem se acostuma com rodoviária não pode ir ao aeroporto". Ele se referia à confusão entre corintianos e Polícia Militar no Aeroporto de Cumbica.

Responsável por decretar o fim da festa na Praça Campo de Bagatelle, às 11h50, Sheik se exaltou outra vez. "Vamos lá, ver se ensaiamos direitinho o coro", chamou a atenção dos torcedores e mandou a palavra "chupa". E a torcida respondia com "porco", depois "bambi" e "Léo".

E o camisa 11, visivelmente alterado, foi além. "A gente não abandonou jogo no intervalo, não ganhou por W.O. Encaramos a decisão até o fim", cutucou os são-paulinos, que conquistaram a Sul-Americana após os argentinos do Tigre fugirem da decisão no intervalo.

E ainda induziu a coisas erradas. "Folga (na verdade falta) no trabalho só para ver o Corinthians não tem preço." A cerveja consumida livremente pode ter ajudado na atitude "descontraída" do atacante.

Torcida perde a linha. Os corintianos também esqueceram de "comemorar" o Mundial para provocar os arquirrivais. A faixa de "Chora Porco" era uma das mais vistas na festa pelas ruas por onde o trio elétrico desfilou. Os coros também eram ofensivos ao oponente. "Chora porco imundo, o Coringão é o maior do mundo."