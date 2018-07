Rivais pelo título no surfe, Medina e Fanning dividem casa no Havaí

Gabriel Medina e Mick Fanning são rivais que estão na briga pelo título mundial de surfe, mas também estão dividindo o mesmo teto e tendo contatos diários. Ao que tudo indica, a disputa pelo mais cobiçado troféu do surfe está sendo saudável.

Os dois estão na mesma casa de sua patrocinadora, em um local privilegiado bem em frente à praia de Pipeline. A residência de três andares fica ao lado do palanque do Billabong Pipe Masters, de onde os juízes observam o desempenho dos atletas e dão as notas.

Tanto Medina quanto Fanning passam a maior parte do tempo dentro da casa, a fim de evitar o assédio dos fãs, e às vezes entram no mar em horários próximos. Os dois já chegaram, inclusive, a pegar a mesma onda, quando Gabriel foi para o lado esquerdo e Fanning para o direito.

A patrocinadora, por sua vez, faz de tudo para mostrar que a disputa é só dentro da água, e quando o campeonato começar. Ela divulgou fotos dos dois juntos tanto em treinamentos quanto em momentos de descontração na sala da casa. O brasileiro nunca escondeu que sente grande admiração pelo surfista australiano.

Na segunda-feira à tarde, Fanning optou por fazer uma atividade física fora da casa. Andou ao lado de seus treinadores e de Ryan Fletcher, coordenador de patrocinados da empresa, pela principal avenida de Pipeline e foi até uma escola local para treinar. O surfista Matt Wilkinson estava também com o grupo.

Já Gabriel Medina tem preferido ficar um pouco mais recolhido, ao lado do pai e treinador Charles. Na segunda ele entrou no mar bem cedinho, nas primeiras horas da manhã. Ele tem evitado o contato com o público, para não perder o foco e a concentração para a disputa que vai decidir o título do Circuito Mundial de Surfe e pode dar ao Brasil seu primeiro troféu na elite.