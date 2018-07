Rivais tropeçam e a Juventus vai disparando

Não será fácil impedir o bicampeonato da Juventus. A equipe joga o melhor futebol da Itália, tem ótimas opções no banco de reservas e é mais regular do que os concorrentes - que vão deixando pontos importantes pelo caminho. Com a fácil vitória de ontem sobre a Atalanta por 3 a 0 a Juve fechou a 17ª rodada com sete pontos de vantagem sobre a Inter, que está em segundo lugar: 41 a 34

O resultado foi construído em menos de meia hora. Com seu futebol de bola no chão e toques precisos a campeã marcou três gols em 27 minutos - com Vucinic, Pirlo (numa cobrança de falta magistral) e Marchisio - e nocauteou o adversário.

"Fizemos uma ótima partida contra um adversário que neste campeonato ganhou de Napoli, Inter e Milan", disse o técnico Antonio Conte. "Meus jogadores ainda têm fome e estão muito motivados para ganhar o campeonato de novo."

No San Siro o Milan completou quatro vitórias seguidas ao fazer 4 a 1 no Pescara, num jogo que mostrou que a sorte está mudando para os lados da equipe rubro-negra. Se no começo do campeonato tudo dava errado - o time perdeu quatro partidas como mandante -, agora o quadro é bem diferente. Ontem foi agraciado com dois gols contra incríveis e se safou de levar o empate em 2 a 2 num lance em que Balzano viu o goleiro Amelia adiantado, bateu de longe e acertou a trave.

O alívio definitivo só veio aos 36 minutos do segundo tempo, quando El Shaarawy fez 4 a 1 - foi o seu 14º gol no campeonato.

"Fomos bem na primeira etapa, mas na segunda caímos muito e por pouco não sofremos o empate. Precisamos aprender a ficar mais com a bola quanto estamos em vantagem no placar", analisou o técnico Massimiliano Allegri.

O Milan fechou a rodada em sétimo lugar, a apenas dois pontos da Roma - que perdeu fora de casa para o Chievo por 1 a 0. O sexto lugar garante vaga na Liga Europa, e os três primeiros vão para a Copa dos Campeões.

No último jogo do dia, o Napoli sofreu uma virada incrível nos minutos finais. Ganhava em casa do Bologna por 2 a 1 até os 41 minutos do segundo tempo, mas acabou perdendo por 3 a 2.

O gol decisivo foi do zagueiro Portanova, que voltou ontem depois de cumprir quatro meses de suspensão por envolvimento num esquema de manipulação de resultados.

O Napoli continua em terceiro lugar, agora a oito pontos de distância da Juventus.