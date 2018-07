Rival da Argentina na Copa, Irã empata em amistoso

KAPFENBERG - Um dos adversários da Argentina de Lionel Messi no Grupo F da Copa do Mundo de 2014, o Irã empatou por 0 a 0 com a Bielorrússia, neste domingo, em amistoso realizado na cidade de Kapfenberg, na Áustria.

A estreia do Irã na Copa será em 16 de junho, contra a Nigéria, na Arena da Baixada, em Curitiba. Em seguida, no dia 21, no Mineirão, em Belo Horizonte, os iranianos terão pela frente justamente os argentinos. Já o jogo final da primeira fase será contra a Bósnia, dia 25, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O confronto preparatório para o Mundial realizado neste domingo em solo austríaco foi o primeiro dos iranianos nesta reta final de preparação competição. Eles ainda irão encarar Montenegro, no próximo domingo, Angola, no dia 29 de maio, e Trinidad e Tobago, em 7 de junho, em outros amistosos.