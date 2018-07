Rival de Fabiana Murer na Olimpíada, grega vence o Europeu no salto com vara Uma das muitas candidatas ao pódio olímpico no salto com vara, Ekateríni Stefanídi, da Grécia, ganhou neste sábado a medalha de ouro no Campeonato Europeu, importante teste antes da Olimpíada do Rio que está sendo realizado em Amsterdã, na Holanda. A grega passou o sarrafo mais uma vez acima de 4,80 metros, desta vez vencendo com 4,81 metros, recorde do campeonato.