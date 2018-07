Rival de Medina e Mineirinho ganha histórico campeonato de ondas grandes

O havaiano John John Florence, de 23 anos, colocou mais uma façanha em seu currículo vitorioso: conquistou o Quiksilver em Memória de Eddie Aikau, em Waimea, uma das mais famosas competições de surfe. Com ondas de até 60 pés, ou 18,2 metros de face, ele marcou 301 pontos de 400 possíveis e ficou à frente dos australianos Ross Clarke-Jones e Jamie Mitchell, além do havaiano Shane Dorian (3º lugar). O norte-americano Kelly Slater ficou em 5º lugar.

Tanto John John quanto Slater vão brigar pelo título mundial da temporada de surfe contra os brasileiros, principalmente Gabriel Medina, Adriano de Souza, o Mineirinho, Filipe Toledo e Italo Ferreira, entre outros. A ausência de Mick Fanning de todas as etapas tira o australiano da disputa pela taça. Mas a conquista do Eddie Aikau dá moral para John John espantar a fama de surfista irregular e se manter em alto nível em todas as etapas.

Os havaianos têm muito carinho por John John, principal surfista de lá na atualidade. Ele ficou emocionado pela participação e ainda mais pela vitória. "Eu fui de bicicleta para a competição, ainda estava escuro, e senti a energia das pessoas que já estavam prontas para assistir em todo o percurso da baía. Eu nasci e vivo aqui e eu nunca havia visto o mar como dessa vez. Andando pela praia ouvia as pessoas gritando, era uma energia muito louca. Eu nunca participei de um evento como este. Com certeza é a maior emoção que já senti", afirmou.

O evento ficou marcado por incríveis tombos e também pela presença de Clyde Aikau, de 66 anos, irmão mais novo de Eddie e que participou de todas as nove edições anteriores do evento em 31 anos de história. Ovacionado pelo público na praia, ele confessou que essa foi a última vez que participou. O único brasileiro do evento foi Danilo Couto, que ficou em 19º lugar. Carlos Burle também estava entre os convidados, mas na lista de suplentes e acabou não competindo.