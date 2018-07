Rival do Brasil, Camarões pega Alemanha antes da Copa do Mundo

FRANKFURT - Adversário da seleção brasileira na primeira fase da Copa de 2014, Camarões escolheu um duro rival para se preparar para a disputa da competição no Brasil. Vai enfrentar a tricampeã mundial Alemanha em amistoso marcado para o dia 1º de junho, na cidade alemã de Mönchengladbach.

Sob o comando do técnico alemão Volker Finke, a seleção de Camarões vai encarar o amistoso com a Alemanha antes de embarcar para o Brasil. Na Copa do Mundo, os camaroneses fazem a estreia no dia 13 de junho, em jogo contra o México, na Arena das Dunas, em Natal.

Antes de encarar o Brasil na última rodada do Grupo A, Camarões joga contra a Croácia em 18 de junho, na Arena Amazônia, em Manaus. O confronto com a seleção brasileira está marcado para acontecer cinco dias depois, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

Para a Alemanha, o amistoso com Camarões também será um bom teste antes da Copa, pois irá enfrentar uma seleção africana como Gana, um de seus adversários no Grupo G do Mundial - nessa mesma chave, os alemães ainda encaram Portugal e Estados Unidos na primeira fase.