Rival usará uniforme com escudo da Chapecoense no Campeonato Catarinense

Rival da Chapecoense na estreia do Campeonato Catarinense, domingo, na Arena Condá, o Internacional de Lages anunciou nesta quinta-feira que vai disputar a competição usando o escudo do clube de Chapecó em seu uniforme. O símbolo do adversário estará na altura do peito, ao lado do escudo do próprio Inter.

Além disso, durante o Catarinense, o uniforme do Inter de Lages terá a hashtag #ForçaChape, em mais uma homenagem aos 71 mortos do acidente aéreo com o avião da Chapecoense, em novembro do ano passado, na Colômbia.

Criado em 1949 e campeão estadual em 1965, o Inter se espelhou na Chapecoense para crescer nos últimos anos, saindo da terceira divisão estadual em 2013 para a Série D do Brasileirão em 2015. A equipe jogou a Copa do Brasil no ano passado e está confirmada em sua terceira participação na Série D em 2017.