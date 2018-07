Rivaldo admite estar aliviado com mudança de treinador

À espera do novo técnico, Rivaldo não esconde o alívio com a saída de Carpegiani. Ontem, o meia do São Paulo evitou críticas, mas admitiu que está otimista com a volta ao time.

Após a boa atuação na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no sábado, diz que a pressão para manter o bom desempenho não o preocupa. "Prefiro assim do que do jeito que estava. Entrava poucos minutos e não tinha tempo de fazer nada."

Independentemente de quem seja anunciado pela diretoria, que prometeu o anúncio para os próximos dias, Rivaldo não teme voltar para o banco.

"Se vier outro treinador e eu estiver jogando bem, tenho certeza que não vai me tirar. Sou uma pessoa simples, boa de se trabalhar", disse o meia.

Rivaldo diz que a relação com Carpegiani não deixou mágoa, mesmo após o incidente em Florianópolis - após a queda diante do Avaí na Copa do Brasil, o meia cobrou o técnico publicamente.

Ele garante, porém, que poderia ter deixado o clima ainda mais tenso com um comportamento antiprofissional. "Se fosse um jogador polêmico, já poderia ter chutado o balde há muito tempo. Mas seria prejudicial a mim e ao São Paulo."

Para a sequência do Brasileiro, no entanto, Rivaldo cogita ser poupado em alguns jogos. "Quando começar a maratona no Brasileiro, com jogos na quarta e no domingo, vou conversar com o Milton e com o futuro técnico para ver se posso aguentar os 90 minutos."

Reforço. Hoje, o São Paulo pode anunciar Marcelo Cañete, destaque do Universidad Católica na última Libertadores.

Um representante do clube viajou a Buenos Aires para definir a liberação do meia de 21 anos, que pertence ao Boca Juniors e deve assinar por três temporadas.

Além de Cañete, o São Paulo tente acertar a contratação do zagueiro Sebastian Coates, do Nacional, que defende a seleção uruguaia na Copa América.

O interesse dos ingleses Manchester City e Arsenal, porém, trouxeram dificuldades a uma negociação que era dada como certa no Morumbi.