Rivaldo deixa a presidência definitivamente

Segundo o novo presidente do clube de Mogi-Mirim, a transição ocorreu sem problemas. "Foi uma parceria muito boa e a encerramos em comum acordo."

Rivaldo assumiu a presidência do clube em outubro de 2008 e estava licenciado desde 2011, quando aceitou a proposta para jogar no São Paulo. No ano passado, o veterano jogador estava no Kabuscorp, de Angola, e agora ele negocia a transferência para o São Caetano.