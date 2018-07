Rivaldo sai do banco de reservas se torna solução do São Paulo

Apoiado pela torcida, Rivaldo teve de esperar pela queda de Carpegiani para ganhar chance no São Paulo. Depois de quase três meses, o veterano meia volta hoje a iniciar um jogo como titular. O adversário é o embalado Cruzeiro, às 18h30, no Morumbi.

O interino Milton Cruz evitou confirmá-lo entre os titulares, mas admitiu que Rivaldo será útil neste momento delicado - a equipe vem de três derrotas e nenhum gol marcado.

"O Rivaldo ajuda dentro e fora de campo. Espero usá-lo no começo ou no decorrer do jogo", disse Milton, que assume o São Paulo de forma interina pela 13.ª vez. "Ele tem experiência e retém mais a bola. Isso é importante contra o Cruzeiro, que trabalha bem as jogadas."

Até a chegada do novo treinador, Milton admite que vai recorrer aos "medalhões" para tentar remediar o mau momento no Morumbi. "Falei com os mais experientes, como o Rivaldo, Rogério, Rodrigo Souto e Dagoberto, que me deram todo o apoio. Mas vou manter a base e mudar uma ou duas peças."

Fernandinho é o mais cotado para perder a vaga. A outra opção é Marlos, que teve melhor desempenho na derrota para o Flamengo (1 a 0), no Rio.

Outra dúvida é sobre o zagueiro Xandão, que sentiu dores na coxa e pode ficar fora. Neste caso, a dupla de zaga seria formada por Rhodolfo e Luiz Eduardo. Casemiro, liberado da seleção sub-20, reforça o time no lugar de Carlinhos Paraíba, que cumpre mais um jogo de suspensão por ter sido expulso no clássico com o Corinthians.

Espera. De olho em Dorival Júnior, que está ameaçado no Atlético-MG, o São Paulo vai esperar o fim da rodada - que terá hoje outros dois jogos (Vasco x Inter-RS e Atlético-PR x Avaí) - para negociar.

Segundo a diretoria, a definição do novo treinador não sai antes de segunda-feira. O diretor de futebol, Adalberto Batista, evitou falar em nomes e admitiu manter Milton Cruz por mais dois ou três jogos.

O vice de futebol, João Paulo de Jesus Lopes, disse que as opções estão abertas e não descartou estrangeiros - o uruguaio Diego Aguirre, do Peñarol, está entre os cogitados para o cargo.

Ontem, o clube apresentou Cícero, que estava na equipe do Hertha Berlim, da Alemanha, e teve boa passagem pelo Fluminense, em 2008. O meia, que passou por cirurgia no pé, não treina há 50 dias.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Jean, Xandão (L. Eduardo), Rhodolfo e Juan; Wellington, Rodrigo Souto, Casemiro e Rivaldo; Marlos e Dagoberto - Milton Cruz.

CRUZEIRO - Fábio; Vitor, Gil, Naldo e Everton; Marquinhos Paraná, Fabrício, Leandro Guerreiro e Montillo; Wallyson e Thiago Ribeiro - Joel Santana.

Árbitro - Marcelo de Lima Henrique (RJ). Local - Estádio do Morumbi. Horário - 18h30.