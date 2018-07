Rivaldo se machuca e estuda aposentadoria O meia Rivaldo voltou a cogitar sobre sua aposentadoria, após ter sido constatada duas lesões, uma no ombro e outra na costela. Aos 40 anos, o campeão mundial de 2002 com a seleção brasileira vai desfalcar o Kabuscorp, de Angola, no qual joga atualmente, até o fim do campeonato local, em dezembro. "Tenho de pensar se paro ou jogo mais um ano."