Rivaldo tem boa chance de voltar no clássico

Próximo de completar 39 anos, Rivaldo deve levar a melhor sobre Casemiro, de 19, para sair entre os titulares do São Paulo amanhã, no Morumbi, contra o Palmeiras. Em sua volta à equipe, após duas partidas, porém, o veterano meia terá de mostrar seu valor para reafirmar a condição de titular, ameaçada pelo bom rendimento da nova geração no time de Paulo César Carpegiani.

Rivaldo se recuperou de dores na coxa e tem ficado entre os titulares desde que voltou aos treinos, na terça. Carpegiani, porém, não garante o meia desde o início. "Não sou o tipo de treinador que não tira proveito por ter um jogador especial. Mas, se este grande jogador vai mudar taticamente o time, tenho de repensar."

A entrada de Rivaldo mexe numa formação que tem agradado. Enquanto o meia esteve fora, o São Paulo atuou no 3-5-2 e fez seus melhores jogos no ano, nas vitórias sobre o Treze-PB (3 a 0) e Bragantino (4 a 0). Com Rivaldo, Rhodolfo volta à lateral e Jean reforçará o meio. Rodrigo Souto, com dores na coxa, deve ficar no banco. Fernandão, com lesão no púbis, está fora.

Mudança no estatuto. Por 140 votos a 18, o Conselho Deliberativo aprovou ontem a mudança no estatuto do clube, que permitirá a Juvenal Juvêncio concorrer ao terceiro mandato na eleição de abril.