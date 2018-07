Rivalidade mais forte do Rio chega ao Engenhão Pela primeira vez em sua curta história, o Engenhão será palco hoje do clássico dos milhões. Vasco e Flamengo escreverão mais um capítulo da rivalidade mais aguda do estado, às 18h30. A polícia militar prepara reforçado esquema de segurança, com 800 homens e com escolta das torcidas. Nos bancos, no lugar do acirrado antagonismo, haverá muita amizade, respeito e admiração. Vanderlei Luxemburgo, comandante rubro-negro, e PC Gusmão, técnico vascaíno, reviverão mais um embate em suas trajetórias. PC foi auxiliar de Luxemburgo por oito anos.