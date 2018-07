Robert Scheidt abre Mundial de Santander em nono lugar

Decampeão mundial na Laser, Robert Scheidt foi irregular no primeiro dia de disputas do Mundial de Vela de Santander (Espanha), nesta sexta-feira. O brasileiro, atual campeão da classe, teve um 13.º e um segundo lugares nas duas primeiras regatas da competição e fechou o dia no nono lugar, com 15 pontos perdidos.

Scheidt, assim, já aparece sete pontos atrás do seu principal rival em Santander, o australiano Tom Burton, que vem de títulos em três etapas da Copa do Mundo de Vela e venceu o brasileiro no evento-teste da raia olímpica, no mês passado. Burton é o segundo do Mundial, com oito pontos perdidos.

A liderança, após duas regatas, é do guatemalteco Juan Ignacio Maegli Aguero, que conseguiu um terceiro e um primeiro lugares e tem quatro pontos perdidos. O melhor brasileiro na Laser por enquanto é Bruno Fontes, no quinto lugar, com 11 pontos perdidos. Alex Veeren é o 50º.

A outra classe que teve suas primeiras regatas nesta sexta-feira foi a Laser Radial, feminina. Odile Ginaid por enquanto é a melhor brasileira, com 40 pontos perdidos, no 37.º lugar. Fernanda Decnop vem um pouco atrás, na 41.ª colocação. Maria Cristina Boabaid foi desclassificada da última regata e ocupa o 115.º lugar entre 120 atletas.

Tanto na Laser quanto na Laser Radial o Mundial prevê 10 regatas classificatórias e uma medal race. Cada atleta tem direito a um descarte na fase de classificação. Até quarta-feira que vem, são previstas duas regatas por dia. A medal race é na quinta.