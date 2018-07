Robert Scheidt anuncia participação em Final da Copa do Mundo de Vela

"Decidi ir porque há poucas competições entre outubro e novembro, e é interessante aproveitar essa oportunidade de velejar contra os melhores do mundo, num local de ventos fracos e médios", explicou Scheidt, que vai competir numa flotilha pequena, que tem deve ter a participação de apenas 20 barcos, a maioria de elite.

"Poderei analisar com detalhes o que aconteceu em cada prova, e onde preciso melhorar", comenta o brasileiro, comemorando a curta duração da competição. Neste ano, ele só disputou duas etapas de Copa do Mundo, em Miami (EUA) e Hyères (França).

MUNDIAL DE WINDSURFE - Começa na próxima segunda-feira, em Omã, o Mundial da Classe RS:X, que vai contar com a participação de dois brasileiros já convocados para os Jogos Olímpicos do Rio: Ricardo Winicki Santos, o Bimba, e Patricia Freitas. As regatas serão disputadas até o dia 24, sábado da semana que vem.

"Acho que tenho grande possibilidade de lutar pelos cinco primeiros lugares e até um lugar no pódio. A condição deve ser de vento fraco. Treinei muito bem no Brasil, um trabalho longo com meu técnico Bruno Di Bernardi, focado na parte física", disse Bimba, terceiro do ranking mundial.

A mesma expectativa tem Patrícia Freitas. "Acho que posso ficar entre as cinco primeiras. Vai ser um campeonato de vento fraco e quente, condições em que geralmente tenho vantagem. Minha preparação foi boa com um período de treino com a mexicana Demita Vega no Rio", comentou.