Robert Scheidt cai para 5º, mas se aproxima da medalha em Hyères

Se o maior medalhista olímpico do País não vive boa fase, o mesmo não pode-se dizer de Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan. Campeãs em Hyères em 2013, elas assumiram a liderança da competição nesta sexta-feira, com vitória em uma das duas regatas do dia. Com 30 pontos perdidos, entretanto, têm apenas quatro de folga sobre o barco terceiro colocado. Renata Decnop e Isabel Swan tiveram um dia ruim e despencaram do nono para o 15.º lugar, fora da zona de classificação para a medal race de domingo.

As campeãs mundiais da classe 49er FX Martine Grael e Kahena Kunze ganharam duas posições e estão em terceiro após oito das 12 regatas de classificação. Com 60 pontos perdidos, têm 14 a mais do que o barco dinamarquês que lidera.

A Copa do Mundo de Hyères é importante porque é o primeiro evento do ano que será analisado pelo conselho técnico da vela no processo que vai escolher os representantes do Brasil nos Jogos do Rio-2016. Estão na lista 11 competições, sendo seis do ano passado e outras cinco desta temporada: as etapas de Hyères e Weymouth (Austrália) da Copa do Mundo, o evento-teste olímpico, a Semana Internacional de Vela do Rio e os Mundiais de classe.

Acumulando resultados decepcionantes desde o título mundial de 2013, Jorge Zarif teve um bom dia e subiu do 25.º para o 11.º lugar da classe Finn. Bimba também subiu RS:X Masculina, da 25.ª para a 13.ª colocação, enquanto Patrícia Freitas é a quarta colocada na RS:X Feminina. Os três já estão convocados para a Olimpíada.