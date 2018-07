Robert Scheidt conquista prata em competição na Itália

Na última etapa disputada neste domingo, os brasileiros venceram e terminaram a competição com 20 pontos perdidos, três atrás da dupla grega. Na semana passada, Scheidt e Prada já haviam conquistado o bronze na 44ª edição da Taça Amizade, também disputada na Itália.

"Apesar do mau começo, melhoramos nossa velejada no segundo e no terceiro dias. Os ventos sempre foram fracos, o que tornou as regatas muito técnicas", disse Scheidt, que aprovou as competições disputadas na Itália. "Isso nos deu muitas horas de voo, apesar do frio de 8 graus todas as manhãs".

Scheidt e Prada voltam a competir em novembro, no Rio de Janeiro, na disputa da Taça Royal Thames e do Campeonato Brasileiro de Star.