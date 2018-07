Robert Scheidt e Bruno Prada a caminho do Mundial da Austrália

SÃO PAULO - Robert Scheidt e Bruno Prada estão a caminho de Perth, na Austrália, onde será realizado o Mundial de Vela a partir do dia 3. A dupla, que deixou o Brasil nesta terça-feira, quer chegar cedo ao local de competições. A aposta em uma aclimatação tranquila deve-se à importância do campeonato, que garantirá 11 das 16 vagas da classe Star para a Olimpíada de Londres, no ano que vem.

Neste ano, Scheidt e Prada dedicaram-se exclusivamente à preparação olímpica. Foram 12 competições disputadas, com 10 vitórias - sete delas por antecipação, como no evento-teste para Londres, realizado em Weymouth, no início de agosto. No ranking da Federação Internacional de Vela, divulgado nesta quarta-feira, a dupla brasileira ocupa o 2º lugar, atrás apenas dos italianos Diego Negri e Enrico Voltolini.

Ganhar a vaga em Perth não significa, contudo, que Scheidt e Prada serão os representantes do País na Olimpíada. A definição dos brasileiros em cada classe só virá em fevereiro, quando será realizada a seletiva nacional, em Búzios. Para a dupla, a classificação não deve ser um problema, já que seus principais rivais - Torben Grael e Marcelo Ferreira - desistiram da vela olímpica.

"A ausência do Torben facilita as coisas, mas gostaríamos que ele participasse. A seletiva ficaria mais forte", disse Robert Scheidt.