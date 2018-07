Robert Scheidt fatura título brasileiro da Laser pela 12.ª vez na carreira

PORTO ALEGRE - Mesmo tendo passado os últimos oito anos na Star, Robert Scheidt mostrou que continua dominante na sua antiga classe da vela, pela qual já conquistou dois títulos olímpicos e oito mundiais entre 1995 e 2004. Nesta quarta-feira, em Porto Alegre, ele foi campeão do Campeonato Brasileiro da Laser, assegurando o troféu da competição pela 12ª vez na história.

Scheidt foi obrigado a voltar para a sua antiga classe porque a Star deixou o programa olímpico e não estará em disputa na Olimpíada do Rio, em 2016. Assim, ele ainda está em processo de readaptação à Laser, mas, mesmo assim, não para de colecionar títulos - antes, ganhou o Brasileiro em 1992, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005.

Para chegar ao título brasileiro, Scheidt nem precisou competir nesta quarta-feira, no último dia de disputa do campeonato. Por falta de ventos no Rio Guaíba, em Porto Alegre, as regatas foram canceladas e o primeiro colocado na classificação geral acabou sendo declarado campeão - a medalha de prata foi para Bruno Fontes, enquanto Matheus Dellagnelo levou bronze.

"Estou feliz por começar o ano com esta vitória e saber que ainda velejo dentro do mesmo nível alto de quando deixei a classe", comemorou Scheidt, que voltou à Laser em setembro, quando venceu o Campeonato Italiano de Classes Olímpicas. "Cometi alguns erros e as regatas foram decididas nos detalhes. A superação das dificuldades valorizou ainda mais este título."

O próximo compromisso do velejador é a disputa da Semana Brasileira de Vela, entre os dias 18 e 24 de fevereiro, no Rio - a competição é seletiva para a formação da equipe olímpica para os Jogos do Rio em 2016. O maior rival de Scheidt na Laser é justamente Bruno Fontes, que foi o representante brasileiro nesta classe durante a Olimpíada de Londres, no ano passado.