Robert Scheidt fecha evento-teste em 4º lugar no Rio de Janeiro

Robert Scheidt fechou a Aquece Rio, evento-teste para os Jogos Olímpicos de 2016, em quarto lugar da classe Laser, neste sábado, na Baía de Guanabara, no Rio. A competição, além de acontecer no local de disputas da próxima Olimpíada, serviu como preparação o Mundial de Vela, principal objetivo desta temporada, marcado para ocorrer entre os dias 8 e 21 de setembro, em Santander, na Espanha.

Dono de cinco medalhas olímpicas (dois ouros, duas pratas e um bronze), além de 14 títulos mundiais, entre Laser e Star, o velejador foi apenas o oitavo colocado na medal race, resultado que o deixou em quarto lugar na classificação geral, com 51 pontos perdidos. A vitória ficou com o australiano Tom Burton, com 33. O pódio foi completado pelo holandês Rutger Van Schaardenburg (43) e pelo britânico Nick Thompson (47.8).

"Comecei bem a regata, com chances de medalha. Passei a primeira boia em terceiro lugar, mas no primeiro vento de popa escolhi o lado esquerdo para me defender do holandês (Van Schaardenburg) e o vento começou a entrar mais forte pelo lado direito. Foi um momento, uma decisão que custou o pódio. Em instantes, caí da terceira para a oitava colocação", disse Scheidt, ao lamentar os problemas encarados neste sábado.

Para completar, Scheidt admitiu que precisará treinar forte para chegar ao Mundial em boas condições de brigar por medalhas. "Devo trabalhar mais na velejada em condições como a da raia de fora da Baía de Guanabara, com ventos fortes e mar muito mexido", afirmou o brasileiro.