Robert Scheidt fica em quarto, mas vê esposa campeã no evento-teste

A eliminação por queimar largada na primeira das duas regatas disputadas na quinta-feira custou a Robert Scheidt a chance de faturar uma medalha no segundo evento-teste da vela no Rio. O brasileiro foi quarto colocado na medal race, disputada nesta sexta-feira, e terminou no quarto lugar geral, a apenas 10 pontos do primeiro colocado.

Scheidt ficou com 74 pontos perdidos, enquanto o italiano Francesco Marrai surpreendeu todos os favoritos para terminar em primeiro, com 64. Foi seguido do francês Jean Baptiste Bernaz (70 pontos perdidos) e o australiano Tom Burton (72), líder do ranking mundial. O croata Tonci Stipanovic foi mal na medal race e acabou apenas em sexto.

Na Laser Radial, outra classe na qual o Brasil esteve presente na regata da medalha, Fernanda Decnop ficou em sétimo na última regata e completou o evento teste no nono lugar geral. A vitória ficou com Gintare Volungeviciute, lituana que é esposa de Robert Scheidt.

No começo da semana, a Confederação Brasileira de Vela (CBVela) anunciou a convocação tanto de Scheidt quanto de Fernanda Decnop para a Olimpíada, garantindo que serão eles a ocuparem os barcos brasileiros, que se classificaram para o Rio-2016 por convite.