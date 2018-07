Robert Scheidt fica em quarto na Copa do Mundo de vela

A medal race foi disputada com ventos fortes, e Scheidt contou com uma boa largada, mas teve dificuldades no confronto com o holandês Rutger van Schaardenburg e o croata Tonci Stipanovic. A briga pelo título estava entre Burton e o neozelandês Andy Maloney, que liderava a competição mas viu seu concorrente ultrapassá-lo e acabou com o vice.

"Tive alguns momentos complicados no campeonato, principalmente pelas largadas, que foram difíceis para a Laser. No geral, a competição foi de ventos fortes, que já exigem mais do físico dos velejadores da Laser, e consegui manter uma boa média, tanto nessa situação como no vento fraco, o que mostra que estou bem preparado fisicamente", comentou o brasileiro.

A principal meta de Robert Scheidt no ano, no entanto, ainda está por vir. Em setembro ele vai para a Espanha, onde disputa o Mundial de Vela de Santander. Em agosto, participará do evento-teste para os Jogos Olímpicos do Rio, de 2016.